Les rendez-vous de la transtion écologique Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les rendez-vous de la transtion écologique Saint-Malo, 27 janvier 2023, Saint-Malo Saint-Malo. Les rendez-vous de la transtion écologique Esplanade Saint-Vincent et autres villes Saint-Malo Ille-et-Vilaine et autres villes Esplanade Saint-Vincent

2023-01-27 – 2023-01-27

et autres villes Esplanade Saint-Vincent

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Saint-Malo Saint-Malo Agglomération et la Ville de Saint-Malo vous donnent rendez-vous tous les mois pour des balades, sorties et ateliers en lien avec la transition écologique. Animés par les acteurs du territoire (associations, collectivités), ces rendez-vous nous font découvrir toute la richesse et la diversité de notre environnement local pour nous inciter à mieux le protéger ! Tous ces évènements sont gratuits et la plupart sont sur inscription. Programme en téléchargement ci-dessous. https://www.stmalo-agglomeration.fr/vos-rendez-vous-mensuels.html et autres villes Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine et autres villes Esplanade Saint-Vincent Ville Saint-Malo Saint-Malo lieuville et autres villes Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Les rendez-vous de la transtion écologique Saint-Malo 2023-01-27 was last modified: by Les rendez-vous de la transtion écologique Saint-Malo Saint-Malo 27 janvier 2023 Esplanade Saint-Vincent et autres villes Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo Saint-Malo, Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine