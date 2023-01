Les Rendez-vous de la Rétr’automobile Fort-mahonnaise Fort-Mahon-Plage, 8 avril 2023, Fort-Mahon-Plage .

Les Rendez-vous de la Rétr’automobile Fort-mahonnaise

Fort-Mahon-Plage Somme

2023-04-08 – 2023-04-08

Fort-Mahon-Plage

Somme

L’Association propose des « Rendez-vous libres mensuels » (8 Avril -6 Mai- 8 Juillet- 12 Août- 9 septembre), ouverts aux collectionneurs , aux possesseurs , aux amateurs de véhicules 2 et 4 roues de collection, anciens ou yougtimeurs et de véhicules plus récents d’exception, sportifs ou de prestige.

Ainsi, d’Avril à Septembre, la manifestation gratuite, se déroule Place Claude BAILLET, l’après-midi à partir de 13h30 mais les participants peuvent arriver dès le matin 9h00 pour profiter des commerces, de la plage voire d’autres animations et se restaurer. L’Office de tourisme à proximité immédiate peut répondre à toutes vos questions concernant Fort-Mahon-Plage.

L’après-midi, les collectionneurs bénéficient d’un moment de détente, de convivialité et échangent sur leur passion. Un tirage gratuit permet de gagner de plaques et lots offerts par les commerçants et un petit défilé fait office de clôture Aucune inscription, parking gratuit, W-C publics.

talisman5980@gmail.com +33 6 77 90 83 74

Fort-Mahon-Plage

