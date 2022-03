Les « Rendez-vous de la recherche sur l’autonomie » : les nouveaux webinaires de la CNSA à ne pas manquer ! CNSA, 31 mars 2022, Paris.

Les « Rendez-vous de la recherche sur l’autonomie » : les nouveaux webinaires de la CNSA à ne pas manquer !

du jeudi 31 mars au mardi 8 novembre à CNSA

### Les « Rendez-vous de la recherche sur l’autonomie » : les nouveaux webinaires de la CNSA à ne pas manquer ! Les travaux de recherche dans le champ de l’autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap vous intéresse ? Ne manquez pas les webinaires « Rendez-vous de la recherche sur l’autonomie » ! La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) proposera cette année des rendez-vous réguliers, sous format webinaire, pour partager les principaux résultats des recherches auxquels elle apporte son soutien. La CNSA inaugure ces nouveaux rendez-vous par un cycle de quatre webinaires, organisés en partenariat avec l’Institut des politiques publiques (IPP) dans le cadre de son programme de recherche “Trajectoires des personnes âgées en perte d’autonomie et disparités départementales de prise en charge”. Une deuxième série de trois webinaires, organisés en partenariat avec l’École des hautes études en santé publique (EHESP), débutera en mai 2022. **À vos agendas** **Les webinaires CNSA et IPP** **• 31 mars, 13h-14h** – Cartographie de la perte d’autonomie des personnes âgées à l’échelle départementale **• 9 mai, 13h-14h -** Domicile ou EHPAD, quel est l’environnement le plus protecteur pour les personnes âgées ? **• 6 octobre, 13h-14h** – Le soutien des proches aux personnes âgées, aujourd’hui et demain : état des lieux et projections de la population d’aidants • **8 novembre, 13h-14h** – Les différences départementales de prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie : disparités ou inégalités ? **Les webinaires CNSA et EHESP** **• 24 mai,14h-15h30** – Les promesses de l’habitat inclusif : une vie plus insérée et partagée ? **• 14 juin, 14h-15h30** – Les dispositifs d’appui à la coordination : mission impossible ? **• 23 juin, 14h-15h30** – L’habitat inclusif, les professionnels et la ville : un double impératif de coordination ? _**Inscrivez-vous dès à présent au webinaire du 31 mars**_

