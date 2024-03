Les rendez-vous de la réalité virtuelle Venez célébrer les 150 ans de l’impressionnisme! Pellegrue, vendredi 19 avril 2024.

Les rendez-vous de la réalité virtuelle Venez célébrer les 150 ans de l’impressionnisme! Pellegrue Gironde

Deux vidéos de réalité virtuelle seront proposées pour découvrir deux artistes impressionnistes l’obsession des Nymphéas de Claude Monet et Le Voyage intérieur de Paul Gauguin. Monet consacra les trente dernières années de sa vie à peindre les nymphéas de son jardin à Giverny. Gauguin quant à lui témoigne les souvenirs de son premier voyage à Tahiti au travers d’une vidéo proche du rêve.

La Micro-Folie vous proposera également des jeux grâce à des mallettes pédagogiques autour de l’art pour les plus jeunes (jeux de memory et jeux du détail) reprenant certains tableaux du courant impressionniste. Une partie coloriage sera également proposée et devenez l’artiste que vous avez toujours rêvé d’être.

Une collection de livre sera également proposée par la médiathèque intercommunale pour valoriser le courant artistique de l’impressionnisme.

Accès libre et gratuit pas de réservation… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Mairie

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@paysfoyen.fr

L’événement Les rendez-vous de la réalité virtuelle Venez célébrer les 150 ans de l’impressionnisme! Pellegrue a été mis à jour le 2024-03-14 par OT du Pays Foyen