Les rendez-vous de la presse avec Le Monde au CDML : info-anxiété, fatigue informationnelle, les maux du siècle ? Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les rendez-vous de la presse avec Le Monde au CDML : info-anxiété, fatigue informationnelle, les maux du siècle ? Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris, 7 février 2024, Paris. Le mercredi 07 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit Inscription sur BilletWeb https://www.billetweb.fr/les-rendez-vous-de-la-presse-avec-le-monde-info-anxiete-et-fatigue-informationnelle 53% des Français.e.s souffriraient de « fatigue informationnelle », pour en parler, le directeur délégué aux relations avec les lecteurs du Groupe Le Monde, Gilles van Kote, vient à notre rencontre au CDML. Face à un flot d’informations trop angoissantes provenant de différents canaux, plus d’un Français sur deux souffriraient de fatigue informationnelle mais restent mordus d’actualité. Alors, qu’en est-il? Gilles van Kote , directeur délégué aux relations avec les lecteurs du Groupe Le Monde, vient nous apporter quelques éclairages sur ce phénomène. Un phénomène qui ne semble pas nouveau puisque , bien avant l’arrivée d’Internet, il y a presque 2000 ans Sénèque disait : “Que me font ces milliers de livres, ces bibliothèques innombrables, dont, pour lire les titres, toute la vie de leurs propriétaires suffirait à peine ? Cette multiplicité des livres est plutôt une surcharge qu’un aliment pour l’esprit; et il vaut mieux s’attacher à peu d’auteurs que d’égarer, sur cent ouvrages, son attention capricieuse”. Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) 15 bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

le comptoir malin.com La fatigue informationnelle Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Adresse 15 bis rue Buffon Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris latitude longitude 48.842567,2.361912

Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/