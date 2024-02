Les rendez-vous de la poulette, contes en chantier Noyon, samedi 23 mars 2024.

Samedi 23 mars, de 18h à 21h Les rendez-vous de la poulette, contes en chantier

Créer des spectacles peut prendre des semaines, des mois, des années… et de temps il faut vérifier auprès d’oreilles attentives et bienveillantes ou nous en sommes du travail en cours. Et si vous étiez ce public ? Celui qui rentre dans une intimité de création, celui qui entend des bouts d’histoires, celui qui donne son avis et permet aux histoires et à leurs conteurs de cheminer.

Gratuits Tous public

Gratuits Tous public

Réservation souhaitée 06 07 99 17 76 / bassecour@conteladssus.fr

Début : 2024-03-23 18:00:00

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France bassecour@conteladssus.fr

