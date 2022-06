Les rendez-vous de la nature en ville La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les rendez-vous de la nature en ville La Longère de la Bégraisière, 29 juin 2022, Saint-Herblain. 2022-06-29

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : oui Enfants à partir de 6 ans. De la chenille au papillonProfitez des zones non tondues pour découvrir en famille les papillons des prairies. À l’aide d’un filet, vous attraperez en toute sécurité, identifierez et relâcherez ces jolis insectes colorés.Sur inscription. La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

https://pom-e.compostri.fr/composteur/la-longere-de-la-begraisiere 02 28 25 24 87

Lieu La Longère de la Bégraisière
Adresse 15 rue François Rabelais
Ville Saint-Herblain
Age maximum Enfants à partir de 6 ans.

Saint-Herblain Loire-Atlantique