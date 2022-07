Les rendez-vous de la Manufacture : conférence Yves Murie Cherbourg-en-Cotentin, 28 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Les rendez-vous de la Manufacture : conférence Yves Murie

La Glacerie Rue du Souvenir Cherbourg-en-Cotentin Manche Rue du Souvenir La Glacerie

2022-07-28 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-28 20:00:00 20:00:00

Rue du Souvenir La Glacerie

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Dans le cadre de la première édition des Rendez-vous de la Manufacture, rencontres culturelles proposées par les Amis du musée Connaissance du Cotentin , avec le soutien de Cherbourg-en-Cotentin, Yves Murie donnera une conférence intitulée : Fabuleuse digue de Cherbourg.

Avec ses quinze cents hectares, la rade de Cherbourg a été longtemps la plus grande rade artificielle du monde, enfermée par près de sept kilomètres de jetées couronnées de forts. Sa construction s’est échelonnée sur près d’un siècle, de Louis XVI à la Troisième République. Conduits par des ingénieurs audacieux, artisans et ouvriers ont construit sur la mer, avec leur sueur et avec leur sang, un ouvrage gigantesque, que Napoléon comparait aux pyramides d’Egypte, que les voyageurs, les écrivains, les artistes de l’Europe entière ont célébré, et qui fait aujourd’hui encore l’admiration de nos contemporains.

C’est cette prodigieuse aventure humaine et technologique que contera l’ancien journaliste Yves Murie, auteur de plusieurs ouvrages historiques. Une histoire fabuleuse qui dure depuis plus de trois siècles, jalonnée d’échecs, de succès, de renoncements, de coups d’audace et de folie.

Dans le cadre de la première édition des Rendez-vous de la Manufacture, rencontres culturelles proposées par les Amis du musée Connaissance du Cotentin , avec le soutien de Cherbourg-en-Cotentin, Yves Murie donnera une conférence intitulée :…

Dans le cadre de la première édition des Rendez-vous de la Manufacture, rencontres culturelles proposées par les Amis du musée Connaissance du Cotentin , avec le soutien de Cherbourg-en-Cotentin, Yves Murie donnera une conférence intitulée : Fabuleuse digue de Cherbourg.

Avec ses quinze cents hectares, la rade de Cherbourg a été longtemps la plus grande rade artificielle du monde, enfermée par près de sept kilomètres de jetées couronnées de forts. Sa construction s’est échelonnée sur près d’un siècle, de Louis XVI à la Troisième République. Conduits par des ingénieurs audacieux, artisans et ouvriers ont construit sur la mer, avec leur sueur et avec leur sang, un ouvrage gigantesque, que Napoléon comparait aux pyramides d’Egypte, que les voyageurs, les écrivains, les artistes de l’Europe entière ont célébré, et qui fait aujourd’hui encore l’admiration de nos contemporains.

C’est cette prodigieuse aventure humaine et technologique que contera l’ancien journaliste Yves Murie, auteur de plusieurs ouvrages historiques. Une histoire fabuleuse qui dure depuis plus de trois siècles, jalonnée d’échecs, de succès, de renoncements, de coups d’audace et de folie.

Rue du Souvenir La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-07-08 par