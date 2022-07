Les rendez-vous de la Manufacture : conférence Gérard de Cortanze Cherbourg-en-Cotentin, 21 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Les rendez-vous de la Manufacture : conférence Gérard de Cortanze

2022-07-21

2022-07-21 18:30:00 – 20:00:00

Dans le cadre de la première édition des Rendez-vous de la Manufacture, rencontres culturelles imaginées par les Amis du musée Connaissance du Cotentin avec le soutien de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’écrivain Gérard de Cortanze donnera une conférence sur son dernier ouvrage, Le roi qui voulait voir la mer. Paru aux éditions Albin Michel, ce roman fait revivre un épisode méconnu du règne de Louis XVI, son périple en Normandie, qui sera l’unique voyage du roi en province. Gérard de Cortanze évoque plus précisément le séjour de Louis XVI à Cherbourg, pour inaugurer les travaux de la future rade.

L’auteur nous propose un voyage poétique en terre normande, et nous fait découvrir « un Louis XVI intime, humaniste, plus à l’aise avec les humbles que parmi ses courtisans, un Louis XVI comme on ne l’a encore jamais vu ».

Gérad de Cortanze a publié plus de 90 livres, traduits en 25 langues. Lauréat de nombreux prix littéraires, dont le Renaudot pour Assam, il a publié par le passé un roman intitulé Miroirs, dans lequel il est question des verriers vénitiens débauchés par la Manufacture royale des glaces, que venait de créer Colbert en 1665.

Rendez-vous salle de la Manufacture.

