### « Comment établir votre déclaration des activités professionnelles de 2021 ? Comment calculer la cotisation à régler avant le 31 mars 2022 ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons un atelier sur la déclaration des activités professionnelles dans lequel nous évoquerons les modalités de déclaration des missions de maîtrise d’œuvre partielles et/ou complètes, les missions hors maitrise d’œuvre, notre accompagnement pour les maisons individuelles (AMI) et le permis d’aménager Votre déclaration doit permettre à la MAF de mesurer les risques professionnels que vous encourez. Aussi, il importe que votre déclaration soit établie avec la plus grande exactitude, conformément aux règles de notre circulaire annuelle, afin de garantir une défense de qualité en cas de sinistre. » Vous avez des questions, vous avez besoin de faire un point sur votre situation ? Un rendez-vous personnalisé de 30 minutes sera proposé aux architectes présents. Il est impératif de s’inscrire auprès de votre conseiller MAF (lien d’inscription ci-dessous). **Inscription Anthony LOTH correspondant MAF** [**[anthony.loth@maf.fr](mailto:anthony.loth@maf.fr)**](mailto:anthony.loth@maf.fr) **Permanences – Atelier – Salon de nos partenaires** _Soprema / Technal / Vm bulding Solution / Zolpan_ * De 9h30 à 17h30 Permanences & Salon – Café d’accueil * De 12h à 13h Atelier sur la déclaration d’activité professionnelle 2022 * De 13h à 14h30 Cocktail déjeunatoire offert par nos partenaires.

