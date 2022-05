Les Rendez-vous de la Généalogie Campénéac, 16 juillet 2022, Campénéac.

Les Rendez-vous de la Généalogie Campénéac

2022-07-16 – 2022-07-17

Campénéac Morbihan

Retrouvez les rendez-vous de la généalogie et venez nombreux tenter de retrouver vos ancêtres.

Au programme : rencontre généalogique, cousinages, librairie de généalogie, impression d’arbres grand format, présence de généalogistes professionnels, démonstration de logiciels de généalogie, et exposition de cartes postales du début du 20e siècle.

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h

contact@genehisto-campeneac.fr

Campénéac

