Les Rendez-vous de La Forge : QUATUOR à CORDES + GUITARE Honfleur

Honfleur

Les Rendez-vous de La Forge : QUATUOR à CORDES + GUITARE Honfleur, 15 octobre 2022, Honfleur. Les Rendez-vous de La Forge : QUATUOR à CORDES + GUITARE

25 Rue de la Foulerie Honfleur Calvados

2022-10-15 20:00:00 – 2022-10-15 Honfleur

Calvados Avec :

PASIECZNY GUASTAVINO

SURIANU BOCCHERINI

Michel Rolland, Jean-yves Branquet

Anne-lyse Branquet, Eve Adamopoulos, Delphine Anne Participation libre +33 2 31 89 49 39 http://www.laforge-honfleur.com/ La-Forge

Honfleur

