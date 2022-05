Les Rendez-vous de La Forge : Luth et voix Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Appréciant tout particulièrement l'univers singulier et poétique de La Forge, créé par Florence Marie – peintre, sculpteur et mosaïste Au programme : Renaissance, baroque, Dowland, Haendel, Vivaldi par Jean-Pierre Vignes et Hélène Wolf Libre participation Réservation obligatoire

+33 2 31 89 49 39 http://www.laforge-honfleur.com/

