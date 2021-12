Honfleur Honfleur Calvados, Honfleur Les Rendez-vous de La Forge : conférence « Sur les ailes de l’absinthe, voyage en 24 dimensions » Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Les Rendez-vous de La Forge : conférence « Sur les ailes de l’absinthe, voyage en 24 dimensions » Honfleur, 18 décembre 2021, Honfleur. Les Rendez-vous de La Forge : conférence « Sur les ailes de l’absinthe, voyage en 24 dimensions » Honfleur

2021-12-18 18:00:00 – 2021-12-18

Honfleur Calvados Conférence par Benoît Noël et Bastien Loukia Dégustation d’absinthe et visite du jardin illuminés de la Forge Libre participation

Réservation obligatoire

Honfleur

