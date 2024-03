Les Rendez-vous de La Forge Concert médiéval. Honfleur, samedi 13 avril 2024.

Les Rendez-vous de La Forge Concert médiéval. Honfleur Calvados

L’instrumentarium des Prieurales, association havraise de musiques médiévales. Conférence musicale par François Montaufray, président de l’association.

L’instrumentarium des Prieurales, un exemple de collection vivante d’instruments de musique du Moyen Âge

Depuis 2015, Les Prieurales ont décidé de constituer un instrumentarium, à partir de sculptures médiévales avec l’aide financière de la ville du Havre. En premier lieu celles de l’Abbaye de Graville, puis celles de l’Abbaye de Cerisy La Forêt et de Boscherville. La reconstitution de cette dizaine d’instruments de musique a été confiée à des luthiers spécialisés dans la recherche historique médiévale. Ils rejoignent la collection Brassy du conservatoire Arthur Honegger et constituent l’instrumentarium du Havre. Les instruments de cette collection unique ont de nombreuses utilisations

-pour les concerts du festival de l’association.

-ils sont confiés à des musiciens amateurs (Quarte&graal, ensemble associé à l’association) pour les tester, les faire vivre et trouver les meilleurs réglages.

-ils sont présentés auprès des collégiens pour les animations financées par le CRED, un dispositif culturel départemental.

-ils restent disponibles pour les élèves des cours hebdomadaires de musiques médiévales du conservatoire et aussi pour les autres élèves et leurs professeurs.

L’instrumentarium du Havre est une collection d’instruments de musique très utile pour la découverte et une meilleure connaissance des musiques médiévales, comme pour son enseignement.

Chaque instrument sera présenté en regard de sa source et sera joué. La conférence se terminera par quelques chants accompagnés des différents instruments.

1/Vièle sans touche en ré

2/vièle ovale 1 en sol :

3/guiterne en ré

4/rote :

5/2 muses au sac :

6/2 archets :

7/frestel :

8/vièle ovale 2 en do :

9/2 flutes à bec 8 trous nobilis humilis, trotto

10/nous venons l’autrier en ré guiterne, rote, vièle à archet

11/la quarte estampie réal en ré guiterne, rote et flute à bec.

12/sing cuccu en do guiterne, rote et flute àbec

Libre participation

Réservation obligatoire

L’instrumentarium des Prieurales, association havraise de musiques médiévales. Conférence musicale par François Montaufray, président de l’association.

L’instrumentarium des Prieurales, un exemple de collection vivante d’instruments de musique du Moyen Âge

Depuis 2015, Les Prieurales ont décidé de constituer un instrumentarium, à partir de sculptures médiévales avec l’aide financière de la ville du Havre. En premier lieu celles de l’Abbaye de Graville, puis celles de l’Abbaye de Cerisy La Forêt et de Boscherville. La reconstitution de cette dizaine d’instruments de musique a été confiée à des luthiers spécialisés dans la recherche historique médiévale. Ils rejoignent la collection Brassy du conservatoire Arthur Honegger et constituent l’instrumentarium du Havre. Les instruments de cette collection unique ont de nombreuses utilisations

-pour les concerts du festival de l’association.

-ils sont confiés à des musiciens amateurs (Quarte&graal, ensemble associé à l’association) pour les tester, les faire vivre et trouver les meilleurs réglages.

-ils sont présentés auprès des collégiens pour les animations financées par le CRED, un dispositif culturel départemental.

-ils restent disponibles pour les élèves des cours hebdomadaires de musiques médiévales du conservatoire et aussi pour les autres élèves et leurs professeurs.

L’instrumentarium du Havre est une collection d’instruments de musique très utile pour la découverte et une meilleure connaissance des musiques médiévales, comme pour son enseignement.

Chaque instrument sera présenté en regard de sa source et sera joué. La conférence se terminera par quelques chants accompagnés des différents instruments.

1/Vièle sans touche en ré

2/vièle ovale 1 en sol :

3/guiterne en ré

4/rote :

5/2 muses au sac :

6/2 archets :

7/frestel :

8/vièle ovale 2 en do :

9/2 flutes à bec 8 trous nobilis humilis, trotto

10/nous venons l’autrier en ré guiterne, rote, vièle à archet

11/la quarte estampie réal en ré guiterne, rote et flute à bec.

12/sing cuccu en do guiterne, rote et flute àbec

Libre participation

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

25 Rue de la Foulerie

Honfleur 14600 Calvados Normandie

L’événement Les Rendez-vous de La Forge Concert médiéval. Honfleur a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Honfleur-Beuzeville