Les rendez-vous de La Dante : introduction à La Bohème de Puccini Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mardi 26 mars 2024.

Les rendez-vous de La Dante : introduction à La Bohème de Puccini Conférence de Salvatore Caputo, en lien avec la programmation de la saison lyrique 2024 de l’Opéra national de Bordeaux Mardi 26 mars, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Salvatore Caputo, chef de chœur de l’Opéra depuis 2014, fera découvrir au public le plus célèbre des opéras de Puccini avant la nouvelle production mise en scène par Emmanuelle Bastet en avril 2024.

La Bohème raconte un amour impossible dans le Paris romantique des artistes et des petites gens. Nous sommes en 1830. Une bande d’étudiants (un artiste-peintre, un musicien, un poète, un philosophe) tirent le diable par la queue ; et heureusement que les femmes sont là pour oublier le loyer à payer, le froid qui les saisit… Il y a d’abord la belle et riche Musetta qui illumine leur quotidien. Puis surtout une femme discrète qui toque à la porte : Mimi, la voisine qui fait chavirer l’opéra en tombant amoureuse de Rodolfo, sans plus longtemps pouvoir cacher un terrible secret…

Salvatore Caputo qui œuvre pour favoriser l’accès à l’art et à la démocratisation de la culture, assure cette conférence au profit du dispositif Billets solidaires de l’Opéra.

Cette conférence est proposée par l’association Dante Alighieri en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

© Roberto Giostra