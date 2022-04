Les rendez-vous de la création La Gaîté Lyrique, 20 mai 2022, Paris.

Le vendredi 20 mai 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit

Rencontres et mentorats animés par Alice Pfeiffer, en partenariat avec Patreon, dans le cadre du festival anniversaire des 10 ans de la Gaîté Lyrique !

À l’occasion des 10 ans de la Gaîté Lyrique, Les rendez-vous de la création, organisés en partenariat avec Patreon, reviennent à l’ambition première du lieu et de la plateforme : offrir des pistes de lecture, de critique et de réappropriation de l’instant présent, et de la société qui le conditionne. Ces rendez-vous proposent une série de tables rondes et de sessions de mentorat, dans le but de faire se rencontrer les créateurs et créatrices d’aujourd’hui. Ensemble, elles et ils échangeront avec le public autour de thématiques centrées sur la création actuelle, de son financement, de sa communauté, et de ses valeurs. Dynamique et ancré dans l’époque, ce dialogue entre créateurs et créatrices matérialise la volonté de transmission et de partage de la Gaîté Lyrique comme de Patreon.

Plateforme de financement participatif basée à San Francisco, Patreon est créée par le musicien Jack Conte et le développeur Sam Yam en 2013. Le site permet aux artistes inscrits d’obtenir des financements de mécènes sur une base régulière, ou bien concernant une œuvre spécifiquement.

Journaliste franco-britannique, diplômée en Gender Studies à la London School of Economics ainsi qu’à l’EHESS. Elle écrit actuellement pour le Guardian, Vogue, Les Inrocks et

i-D. Elle est l’autrice de Je ne suis pas parisienne (Stock) et Le goût du moche (Flammarion).

1. Création et entrepreneuriat

14h-15h

avec Senbei, Catastrophe, Paul Taylor, Cyprien

Aujourd’hui, en pleine mutation des liens entre mécénat et création, sponsoring et travail indépendant, cette table ronde formule les problématiques et offre des solutions concrètes quant au financement de son œuvre. Une discussion franche et sans tabou autour des divers modes de partenariats et projets hybrides.

2. Création et communauté

15h30-16h30

avec François Bon, Solange Te Parle, Esther Abrami, Regina Demina

À l’heure où les créations et les carrières peuvent se faire de façon entièrement dématérialisée, comment construire une pratique, une diffusion, et une réception tangibles en ligne ? Une discussion qui propose la construction d’un dialogue renouvelé et mutuellement enrichissant.

3. Création et valeurs

17h-18h

avec Clit Revolution, Naya Ali, Anthony Vincent, Aline Mayard

Expression de soi, valeurs politiques et création sont devenues indissociables pour beaucoup de créateurs et créatrices. La visibilité permanente et les grands enjeux de l’époque ont changé la donne. Une discussion qui vise à développer la remise en question de soi et l’imbrication de ce processus dans une œuvre.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

