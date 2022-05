Les rendez-vous de la brasserie des ateliers Arles, 7 mai 2022, Arles.

Les rendez-vous de la brasserie des ateliers Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo Arles

2022-05-07 – 2022-05-07 Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo

Arles Bouches-du-Rhône

Au programme :

Le 7 mai : live dinner avec The Tony Truand

Le 13 mai et le 10 juin : le dinner mix avec DJ Vinss Weber

le 20 mai : live dinner avec Duo Acoustic

Le 29 mai (:Fête des mères) et 21 juin (fête de la musique) avec Adelande

Le 4 juin : live dinner avec Gypsie Fiesta

Aux beaux jours, la brasserie vous donne rendez-vous pour repas en musique.

guiguinze@icloud.com +33 4 90 96 38 79 http://www.brasserie-les-ateliers-restaurant-arles.com/

Au programme :

Le 7 mai : live dinner avec The Tony Truand

Le 13 mai et le 10 juin : le dinner mix avec DJ Vinss Weber

le 20 mai : live dinner avec Duo Acoustic

Le 29 mai (:Fête des mères) et 21 juin (fête de la musique) avec Adelande

Le 4 juin : live dinner avec Gypsie Fiesta

Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo Arles

dernière mise à jour : 2022-05-04 par