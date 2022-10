Les rendez-vous de la brasserie des ateliers Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne

Les rendez-vous de la brasserie des ateliers Arles, 14 octobre 2022, Arles. Les rendez-vous de la brasserie des ateliers

31 Boulevard Victor Hugo Brasserie des Ateliers Arles Bouches-du-Rhne Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo

2022-10-14 – 2022-10-14

Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo

Arles

Bouches-du-Rhne Vendredi 14 octobre c’est le retour de Vinss Weber pour la saison 2 The Dinner Mix #2 !!!

Réservation conseillée pour cette première hivernale La brasserie vous donne rendez-vous pour repas en musique. guiguinze@icloud.com +33 4 90 96 38 79 http://www.brasserie-les-ateliers-restaurant-arles.com/ Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo Arles

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhne Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo Ville Arles lieuville Brasserie des Ateliers 31 Boulevard Victor Hugo Arles Departement Bouches-du-Rhne

Arles Arles Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les rendez-vous de la brasserie des ateliers Arles 2022-10-14 was last modified: by Les rendez-vous de la brasserie des ateliers Arles Arles 14 octobre 2022 31 Boulevard Victor Hugo Brasserie des Ateliers Arles Bouches-du-Rhne Arles Bouches-du-Rhne

Arles Bouches-du-Rhne