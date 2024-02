Les Rendez-vous de la Boutique Square d’Ixelles Biarritz, mercredi 28 février 2024.

Les Rendez-vous de la Boutique Square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Créativité et voyages guident son inspiration à travers des affiches décoratives artistiques, réalisées grâce au digital painting.

SOOKOA est une artiste et graphiste basée à Bordeaux, mais dont le cœur est resté au pays basque, berceau de son enfance.

Véritable invitation au voyage, les affiches SOOKOA deviennent des tableaux en recréant la spontanéité et l’émotion des peintures traditionnelles comme l’aquarelle ou l’esquisse au crayon ..

​A travers chaque affiche, l’artiste avec sa fibre artistique livre sa vision personnelle d’un lieu en créant une ambiance singulière, poétique, laissant place à l’imaginaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 18:00:00

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

