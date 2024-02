Les Rendez-vous de la Boutique Square d’Ixelles Biarritz, vendredi 23 février 2024.

Fils d’un apiculteur Béarnais, ma passion pour les abeilles a fait que quelques années plus tard, j’ai eu l’envie de revivre les mêmes émotions que j’ai connues étant gamin.

Des odeurs de cire au vol des abeilles, cette communion avec la nature m’a donné envie de posséder à mon tour quelques ruches.

Piqué par la passion apicole, j’ai développé mon rucher au fil du temps et décidé de me mettre au service des abeilles à travers une apiculture écologique, équitable et respectueuse envers les abeilles.

Chaque lieu est sélectionné en fonction de son emplacement floral mais surtout dans des zones préservées des pesticides.

Situé sur la côte Landaise entre océan et forêt de pins, sur la commune de Soorts-Hossegor, le rucher Apis Mellona propose un miel local issu du Sud-Ouest. .

Début : 2024-02-23 10:00:00

fin : 2024-02-23 12:30:00

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

