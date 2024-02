Les Rendez-vous de la Boutique Square d’Ixelles Biarritz, lundi 19 février 2024.

Tokiko, c’est Anna et Benoît. Elle est suédoise, il est basque d’adoption. Ensemble, ils ont créé l’entreprise en 2016. Le concept de Tokiko est de revisiter des plans de villes décoratifs par illustration de manière élégante, moderne et design. C’est le rôle d’Anna, illustratrice de tous les designs de Tokiko. Les objets phares de l’enseigne sont ses petites et grandes affiches de décoration, à encre écosolvant recyclable. Benoit s’occupe quant à lui de la partie commerciale.

Ce concept s’adapte à tous les endroits avec une forte identité locale, ainsi qu’aux lieux dont l’attirance touristique est affirmée.

L’idée de départ est venue d’Anna qui a, grâce à son amour pour le graphisme et son attachement à sa ville natale, voulu développer quelque chose d’inédit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 10:00:00

fin : 2024-02-19 12:30:00

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

