Les rendez-vous de juillet août au musée de Cuzals “à la rencontre…” Sauliac-sur-Célé, 4 juillet 2022, Sauliac-sur-Célé.

2022-07-04 – 2022-07-04

Sauliac-sur-Célé Lot

semaine ” a la rencontre ”

Lundi à la rencontre du forgeron

Mardi à la rencontre du tailleur de pierre

Mercredi à la rencontre des éleveurs et de leurs brebis, à la rencontre de l’imprimeur typographe et le mercredi des enfants (Ateliers jeune public et ateliers familles différents d’un mercredi à l’autre)

Jeudi à la rencontre des potiers

Vendredi à la rencontre des travailleurs du bois

Labellisé Musée de France, l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 20 ha du causse de la commune de Sauliac-sur-Célé. Venez partager en famille les histoires de nos campagnes dans un site unique, vivant grâce à ses démonstrations de savoir faire. Des milliers d’objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la vie dans la campagne quercynoise.

cuzals@lot.fr +33 5 65 31 36 43

écomusée de cuzals

Sauliac-sur-Célé

