LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA « LES ARTS DE GUERIR EN AFRIQUE TRADITIONNELLE » Centre les Abeilles Fontenay-le-Comte, mardi 13 février 2024.

« Les arts de guérir en Afrique, de la tradition à la médecine conventionnelle »

Par Jacques Barrier, Professeur émérite de médecine interne et Président du Muvacan Nantes. Jacques Barrier est parti au Gabon en 1984 pour former des enseignants à la faculté de médecine de Libreville. Par la suite, trois fois par an, il s’est rendu en Afrique subsaharienne, dans les grands hôpitaux des capitales pour des formations en médecine conventionnelle. Au fil de ses visites, il remarque combien peu de patients sont concernés par ce type de médecine, concentré dans les grandes villes et coûteux. Cette prise de conscience l’a amené à partir de 2008 à prolonger ses séjours pour découvrir la médecine dominante en Afrique, la médecine dite « traditionnelle ». S’il reconnaît que la médecine traditionnelle a des limites, il est aussi persuadé qu’elle a beaucoup à nous apprendre du rapport entre médecin et patient (Le Point 2020).

Entrée Gratuite

Centre les Abeilles, 1 rue de Grissais

Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13



