LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA FILM « LA FEMME DU FOSSOYEUR » Cinéma Le Renaissance Fontenay-le-Comte, jeudi 22 février 2024.

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA FILM « LA FEMME DU FOSSOYEUR » Cinéma Le Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Film : » La femme du fossoyeur « de Khadar Ahmed (Étalon d’or au FESPACO 2021)

►Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé. Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?

————————–

Tarif :5,00€

————————–

Renseignements : Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14 .

Cinéma Le Renaissance 8 rue de l’Ancien Hôpital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22



L’événement LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA FILM « LA FEMME DU FOSSOYEUR » Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-01-22 par Vendée Expansion