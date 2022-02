LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA – CONFÉRENCE « FEMMES PUISSANTES D’AFRIQUE » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA – CONFÉRENCE « FEMMES PUISSANTES D’AFRIQUE » Fontenay-le-Comte, 22 février 2022, Fontenay-le-Comte. LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA – CONFÉRENCE « FEMMES PUISSANTES D’AFRIQUE » Centre les Abeilles 1 rue de Grissais Fontenay-le-Comte

2022-02-22 – 2022-02-22 Centre les Abeilles 1 rue de Grissais

Fontenay-le-Comte Vendée +33 2 51 53 41 14 https://www.fontenay-le-comte.fr/ Centre les Abeilles 1 rue de Grissais Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Centre les Abeilles 1 rue de Grissais Ville Fontenay-le-Comte lieuville Centre les Abeilles 1 rue de Grissais Fontenay-le-Comte Departement Vendée

Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA – CONFÉRENCE « FEMMES PUISSANTES D’AFRIQUE » Fontenay-le-Comte 2022-02-22 was last modified: by LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA – CONFÉRENCE « FEMMES PUISSANTES D’AFRIQUE » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 22 février 2022 Fontenay-le-Comte Vendée

Fontenay-le-Comte Vendée