L’association Les Rendez-vous de Fenouillet propose un atelier Fresque du climat samedi 25 novembre de 16h à 19h dans le local situé au 29 rue de l’Église.

Venez-vous sensibiliser au réchauffement climatique avec la fresque du climat. À partir d’un jeu sérieux, les participants construisent ensemble une fresque résumant les mécanismes du changement climatique tels qu’expliqués dans les rapports du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Très formateur, instructif et immersif, à ne pas rater !

Tout public dès 16 ans

Durée : 3h

Les Rendez-vous de Fenouillet 29 rue de l’église, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « rendezvous.fenouillet@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 37 21 69 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lesrendezvousdefenouillet.wordpress.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

