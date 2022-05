Les Rendez-Vous de Drancy : Histoire plurielle d’un lieu : le camp de Drancy Mémorial de la Shoah – Drancy Drancy Catégories d’évènement: Drancy

île de France

Les Rendez-Vous de Drancy : Histoire plurielle d’un lieu : le camp de Drancy Mémorial de la Shoah – Drancy, 22 mai 2022, Drancy. Le dimanche 22 mai 2022

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Avec un roman et un livre d’historiens de référence, cette rencontre retracera l’histoire de Drancy, camp d’internement par lequel sont passés 84 % des Juifs déportés de France. Dans La Muette, roman à deux voix, Alexandre Lacroix croise le récit d’une survivante, internée en 1943 à Drancy, avec celui d’une jeune femme qui vit aujourd’hui sur le site de Drancy, devenu une cité HLM. En écho au roman, l’historien Denis Peschanski, coauteur de Drancy, un camp en France, évoquera l’histoire d’un lieu qui débute dans les années 1930 et se poursuit après la guerre avec l’analyse de ses péripéties mémorielles. En présence d’Alexandre Lacroix, journaliste et auteur de La Muette (Don Quichotte éditions, 2017), et de Denis Peschanski, historien, directeur de recherches au CNRS, co-auteur de Drancy, un camp en France (Fayard, 2015). Animée par Eduardo Castillo, journaliste. Mémorial de la Shoah – Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy 93701 Drancy Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/histoire-plurielle-dun-lieu-le-camp-de-drancy 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/histoire-plurielle-dun-lieu-le-camp-de-drancy

© DR La Muette (Don Quichotte éditions, 2017) / Drancy, un camp en France (Fayard, 2015)

Détails Catégories d’évènement: Drancy, île de France Autres Lieu Mémorial de la Shoah - Drancy Adresse 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy Ville Drancy lieuville Mémorial de la Shoah - Drancy Drancy Departement Paris

Mémorial de la Shoah - Drancy Drancy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drancy/

Les Rendez-Vous de Drancy : Histoire plurielle d’un lieu : le camp de Drancy Mémorial de la Shoah – Drancy 2022-05-22 was last modified: by Les Rendez-Vous de Drancy : Histoire plurielle d’un lieu : le camp de Drancy Mémorial de la Shoah – Drancy Mémorial de la Shoah - Drancy 22 mai 2022 Drancy Mémorial de la Shoah - Drancy Drancy

Drancy Paris