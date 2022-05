Les rendez-vous de Cap Métiers Bfm Centre-ville – Pôle Limousin et patrimoine Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Bfm Centre-ville – Pôle Limousin et patrimoine, le mardi 7 juin à 16:00

Vous cherchez des informations sur un métier, vous vous interrogez sur votre orientation, vous souhaitez évoluer dans votre vie professionnelle ? Ces rendez-vous sont faits pour vous. **Ce mois-ci :** “Les métiers qui recrutent en réalité virtuelle”. Énergies renouvelables, numérique, travaux publics, mode… découvrez un large choix de métiers en utilisant un casque de réalité virtuelle. **Conditions d’accès :** Inscriptions ouvertes du 9 mai au 4 juin au 05 55 45 96 55 ou sur place auprès du Pôle Actualité et Savoirs. [[https://bfm.limoges.fr/evenement/les-rendez-vous-de-cap-metiers-6](https://bfm.limoges.fr/evenement/les-rendez-vous-de-cap-metiers-6)](https://bfm.limoges.fr/evenement/les-rendez-vous-de-cap-metiers-6)

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T16:00:00 2022-06-07T18:00:00

