Les rendez-vous d’automne Mellac Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Mellac

Les rendez-vous d’automne Mellac, 2 octobre 2022, Mellac. Les rendez-vous d’automne Manoir de Kernault Cht de Kernault Mellac

2022-10-02 10:30:00 – 2022-10-02 19:00:00 Manoir de Kernault Cht de Kernault

Mellac Finistère Les Rendez-vous d’automne, un programme nature à la carte !

Une journée pour tous les curieux et curieuses qui veulent ouvrir grand les yeux sur les questions de nature et de biodiversité au cœur du parc de Kernault.

Au programme de multiples ateliers, sorties… Observer, écouter, apprécier, apprendre sont les mots-clefs de ce rendez-vous ! | Programmation à venir | Sur réservation. Les Rendez-vous d’automne, un programme nature à la carte !

Une journée pour tous les curieux et curieuses qui veulent ouvrir grand les yeux sur les questions de nature et de biodiversité au cœur du parc de Kernault.

Au programme de multiples ateliers, sorties… Observer, écouter, apprécier, apprendre sont les mots-clefs de ce rendez-vous ! | Programmation à venir | Sur réservation. Manoir de Kernault Cht de Kernault Mellac

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Mellac Autres Lieu Mellac Adresse Manoir de Kernault Cht de Kernault Ville Mellac lieuville Manoir de Kernault Cht de Kernault Mellac Departement Finistère

Mellac Mellac Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellac/

Les rendez-vous d’automne Mellac 2022-10-02 was last modified: by Les rendez-vous d’automne Mellac Mellac 2 octobre 2022 finistère Mellac

Mellac Finistère