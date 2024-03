Les rendez-vous d’Automne Haguenau, vendredi 27 septembre 2024.

Les rendez-vous d’Automne Haguenau Bas-Rhin

Haguenau célèbre l’automne ! Des animations originales mêlant spectacles, sport, jeux, pour petits et grands !

Programme complet

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

8h – 12h Animation au marché distribution de viennoiseries, animation avec quizz et lots à gagner avec Michel Marseglia, petite restauration offerte par le syndicat des commerçants non sédentaires dès 11h

Départ à 20 h * La Haguenauvienne

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

8 h – 12 h Marché gourmand – Place de la République

A partir de 10h en continu Stand d’information ludique à la médiathèque Le hérisson dans tous ces états – tout public (avec la Maison de la nature du Delta de la Sauer)

De 11h à 12h * Peinture sur feuilles – 4 ans à 12 ans – à la médiathèque (avec Valérie Meyer) réalisation de tableaux colorés avec des feuilles séchées sur inscription dans l’agenda du site biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

De 14h à 15h * Collage avec les feuilles et fleurs séchées – 4 ans à 12 ans – à la médiathèque (avec Valérie Meyer) création de paysages, personnages… grâce à des feuilles séchées sur inscription dans l’agenda du site biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

De 14h à 17h en continu (accès libre) Initiation au cirque sur le parvis de la médiathèque – tout public (avec l’APACA Graine de Cirque) Découverte de l’univers du cirque jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie.

A 15h Spectacle Jeune Public – Les Carottes sont cuites – Cours de la Décapole

Dans une cuisine qui semble bien ordinaire, les carottes vont devenir le centre de toutes les attentions… tantôt simples légumes, tantôt comédiennes ou musiciennes, les carottes prennent le pouvoir ! Un spectacle tout en parfums et fantaisie, créé pour les enfants et les adultes.

16h Concert – Les Surfin’Coconuts – Place de la République

Les Surfin’Coconuts vous emmènent 60 ans en arrière sur une plage de Californie. Maillot de bain recommandé et genoux fragiles s’abstenir parce que ça va twister !

17h30 Concert – Les Funky Twister – Place de la République

Funky Twister est un collectif de musiciens de la région de Sarrebourg se regroupant autour de la musique funk, soul ou encore reggae. Groupe de reprises allant de Stevie Wonder à Aretha Franklin, Jamiroquai et Bob Marley, les Funky Twister vous ouvriront la voie vers le dance floor !

DIMANCHE 1er OCTOBRE

14 h 30 – 16 h 00 Concert de Bloosmusik de l’Ensemble Junge Tanzlmusi – Place de la République

16 h 30 – 18 h Concert de Bloosmusik de l’Ensemble D’Surburjer Harzwuet– Place de la République

*sur inscription 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est osl@haguenau.fr

