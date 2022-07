Les Rendez-Vous d’Arthur : Utopia, 23 août 2022, .

Les Rendez-Vous d’Arthur : Utopia



2022-08-23 – 2022-08-28

Les Rendez-Vous d’Arthur : Utopia: Sextuor de cuivres

– Pierre Grimopont (trompette)

– Pierrick Chevalier (trompette)

– Vincent Portilla (trompette, bugle)

– Pascal Riegel (alto)

– Christophe Lion (trombone)

– Antoine Herfroy (tuba).

Découvrir les cuivres au travers de quatre siècles de répertoire, survoler les musiques entraînantes des XIXe et XXe siècles, faire incursion dans le travail des compositeurs et arrangeurs d’aujourd’hui œuvrant au service de cet ensemble vivant et créant en Normandie … tel est l’enjeu de cette spectaculaire résidence finale ! Depuis leur rencontre en 2018, ces six compagnons croient profondément au pouvoir de l’expression artistique et se sont donné comme objectif partagé de transmettre l’émotion que procure la sonorité des cuivres. Et, de ce qui se dit après leur passage, il semble qu’ils y réussissent sacrément.

Tout au long de la semaine, le sextuor UTOPIA animera par ailleurs un stage permettant aux cuivres amateurs et volontaires de préparer une participation à la fête de clôture d’Un Eté au Havre le samedi 17 septembre en soirée. Objectif : réunir plus d’une centaine d’instrumentistes et donner symboliquement le signal d’envoi des festivités au travers de trois compositions spécialement créées pour l’occasion. (Renseignements, prérequis et inscriptions sur conservatoire-lehavre.fr)

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 23 août au 28 août :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

Les Rendez-Vous d’Arthur : Utopia: Sextuor de cuivres

– Pierre Grimopont (trompette)

– Pierrick Chevalier (trompette)

– Vincent Portilla (trompette, bugle)

– Pascal Riegel (alto)

– Christophe Lion (trombone)

– Antoine Herfroy (tuba).

Découvrir les…

+33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda/utopia

Les Rendez-Vous d’Arthur : Utopia: Sextuor de cuivres

– Pierre Grimopont (trompette)

– Pierrick Chevalier (trompette)

– Vincent Portilla (trompette, bugle)

– Pascal Riegel (alto)

– Christophe Lion (trombone)

– Antoine Herfroy (tuba).

Découvrir les cuivres au travers de quatre siècles de répertoire, survoler les musiques entraînantes des XIXe et XXe siècles, faire incursion dans le travail des compositeurs et arrangeurs d’aujourd’hui œuvrant au service de cet ensemble vivant et créant en Normandie … tel est l’enjeu de cette spectaculaire résidence finale ! Depuis leur rencontre en 2018, ces six compagnons croient profondément au pouvoir de l’expression artistique et se sont donné comme objectif partagé de transmettre l’émotion que procure la sonorité des cuivres. Et, de ce qui se dit après leur passage, il semble qu’ils y réussissent sacrément.

Tout au long de la semaine, le sextuor UTOPIA animera par ailleurs un stage permettant aux cuivres amateurs et volontaires de préparer une participation à la fête de clôture d’Un Eté au Havre le samedi 17 septembre en soirée. Objectif : réunir plus d’une centaine d’instrumentistes et donner symboliquement le signal d’envoi des festivités au travers de trois compositions spécialement créées pour l’occasion. (Renseignements, prérequis et inscriptions sur conservatoire-lehavre.fr)

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 23 août au 28 août :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par