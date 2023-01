Les Rendez-Vous d’Arthur : Trio Ernest Le Havre, 31 mars 2023, Le Havre .

Les Rendez-Vous d’Arthur : Trio Ernest

70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

2023-03-31 12:30:00 – 2023-03-31

Le Havre

Seine-Maritime

Les Rendez-Vous d’Arthur : Trio Ernest

– Natasha Roque-Alsina (piano),

– Stanislas Gosset (violon),

– Clément Dami (violoncelle).

Après l’accent mis en début de saison autour de l’art du quatuor à cordes, il a semblé pertinent de témoigner d’une autre facette importante de la musique de chambre, le trio avec piano.

Ensemble franco-suisse fondé à Genève en 2019, le Trio Ernest a déjà remporté plusieurs prix (Prix International Pro Musicis – Paris, 1er Prix du Verao Chamber Music Award – Lisbonne, Concours Orpheus – Suisse, Chamber Music Award du Festival ISA – Vienne).

Il est également ensemble en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, à ProQuartet, ainsi qu’à l’ECMA (European Chamber Music Academy).

Portant un regard moderne et engagé sur la musique classique, les trois jeunes artistes n’ont de cesse de renouveler leur relation au répertoire en découvrant des chefs d’œuvres méconnus, et en commandant régulièrement de nouvelles pièces ou arrangements pour leur formation. Ils reçoivent ainsi le Christian Zeller Award pour leur interprétation du Trio de la compositrice romantique Amanda Maier, créent en 2020 le Trio de Carlos Roque-Alsina et sont à l’origine d’arrangements de pièces de Bartok, Brahms, Gonzaga, ou Ravel pour trio avec piano.

Le programme proposé au Havre gravitera autour de Haydn (3 trios), notamment mis en perspective au travers de pièces de Ravel et de Brahms.

Entrée libre, au Conservatoire A. Honegger (Amphi Woollett).

+33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda

Le Havre

