Les Rendez-Vous d'Arthur : Tôn Thât Thiêt & Debussy Le Havre, 5 mai 2023

Les Rendez-Vous d’Arthur : Tôn Thât Thiêt & Debussy

70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

2023-05-05 18:00:00 – 2023-05-05

Le Havre

Seine-Maritime

Les Rendez-Vous d’Arthur : Tôn Thât Thiêt & Debussy

– Alice Cissokho (harpe),

– Pascale Delaveau (violon),

– Damien Sliwa (clarinette),

– Emma Stephenson (piano),

– Caroline Tref (violoncelle).

Né en 1933 à Hué, Tôn Thât Thiêt est un compositeur vietnamien dont on fête cette année les 90 ans.

Sa musique se caractérise par cette double appartenance orientale et occidentale, son inspiration venant notamment de la pensée chinoise et hindoue. Il a notamment composé les musiques des films du réalisateur vietnamien Trân Anh Hung : L’Odeur de la papaye verte, Cyclo et À la verticale de l’été.

Ce dernier Rendez-Vous d’Arthur de la saison se propose de mettre en regard deux univers musicaux aussi précieux que délicats : celui de Debussy (qui découvre l’orient à l’exposition universelle de Paris 1889) et celui de Tôn Thât Thiêt que l’univers du compositeur français a fasciné au point qu’il lui dédie trois regards sur le prélude à l’après-midi d’un faune.

Les artistes présenteront notamment la sonate pour violoncelle et Piano, (transcription pour violoncelle et harpe) de Debussy ainsi que sa sonate pour violon et piano. De Tôn Thât Thiêt, on donnera Couleur du Temps, pour Clarinette et Harpe et The Endless Murmuring pour Violoncelle et Harpe.

Entrée libre, au Conservatoire A. Honegger (Amphi Woollett).

+33 2 35 11 33 80

Le Havre

