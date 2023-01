Les Rendez-Vous d’Arthur : Thats’ All Funk Le Havre Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Les Rendez-Vous d’Arthur : Thats’ All Funk Le Havre, 10 février 2023, Le Havre . Les Rendez-Vous d’Arthur : Thats’ All Funk 70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

2023-02-10 – 2023-02-10 Le Havre

Seine-Maritime Les Rendez-Vous d’Arthur : Thats’ All Funk

– Sébastien Hacquebart (guitare, choeurs, compositions),

– Blandine Champion (basse),

– Fabrice Vaujois (batterie),

– Patrick Jacques (trompette),

– Guillaume Lemoine (saxophone),

– Joël Laine (trombone),

– Alexandra Legastelois (chant). Avec Thats’ All Funk, les Rendez-Vous d’Arthur s’encanaillent, apportant un éclairage sur un style musical qui a vu le jour à la fin des années 60 et qui depuis, a fécondé toute une branche des musiques amplifiées, du rock au jazz en passant par l’électro. Véritable machine à groover, assumant un style teinté de jazz quand ce n’est pas de rock psychédélique et porté par un son organique au ton décalé, le groupe offre ici des compositions aux grooves très variés : funk, soul-jazzy ou funk-rock, influencées notamment par des artistes comme « Funkadelic », « Prince », « Jamiroquai « , « Incognito », « James Brown » ou « Headhunters ». Fondé en 2017 par Sébastien Hacquebart, guitariste, auteur et compositeur, et Fabrice Vaujois batteur et percussionniste, la formation a progressivement évolué en intégrant d’autres musiciens ayant une redoutable expérience de la scène, dont notre professeur de trombone Joël Laine qui montrera ici une autre facette de son expérience et de sa faconde. Avec ses compositions originales, une puissance scénique impressionnante développée par des artistes survitaminés, vous sortirez du concert avec « la pêche » (ou « la banane ») pour un bon moment ! Entrée libre, au Conservatoire A. Honegger (Amphi Woollett). Les Rendez-Vous d’Arthur : Thats’ All Funk

