Les Rendez-Vous d’Arthur : Les Musiciens de Saint-Julien



2022-08-02 – 2022-08-07

Les Rendez-Vous d’Arthur : Les Musiciens de Saint-Julien : Le doux silence de nos bois…

– François Lazarevitch (flûte traversière, musette)

– Marie Bournisien (harpe baroque)

– Éric Bellocq (archiluth)

La France est le pays de la flûte ! C’est en effet aux familles de musiciens de la cour de Louis XIV, qui construisent, composent et jouent de tous les instruments à vent que l’on attribue l’évolution de la flûte vers le type « baroque » dans les années 1670. Les premiers répertoires sont composés d’adaptions : airs de danse, airs vocaux et pièces extraites des derniers opéras à la mode. Avec ce programme, nous passerons de l’atmosphère intimiste d’un concert d’un salon de l’aristocratie de la fin du XVIIe siècle aux danses de « paysannes » interprétées sur la musette (petite cornemuse).

Les musiciens de Saint-Julien évoluent en électrons libres sur les chemins du baroque en recoupant sources orales et écrites. Ils raniment notamment des fonds musicaux endormis, dans une approche érudite et intuitive, enracinée dans les pratiques populaires et passée au filtre d’une appropriation exigeante, virtuose et passionnée. Leurs affinités partagées avec musiciens et répertoires traditionnels fécondent leurs projets : même sens inventif des couleurs, même énergie jaillie du mouvement dansé, même sensibilité poétique. François Lazarevitch est artiste associé au Conservatoire Arthur Honegger.

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 2 août au 7 août :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

+33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda/les-musiciens-de-saint-julien

