Les Rendez-Vous d’Arthur : Le Violoncelle dans tous ses états, 9 août 2022, .

Les Rendez-Vous d’Arthur : Le Violoncelle dans tous ses états



2022-08-09 – 2022-08-14

Les Rendez-Vous d’Arthur : Le Violoncelle dans tous ses états

– Michèle Pierre (violoncelle)

– Paul Colomb (violoncelle)

– Amandine Robilliard (violoncelle)

Duo Brady : Plaines (mardi 9 août

Simplicité, finesse, poésie : voilà les maîtres mots du Duo Brady. Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb, tous deux violoncellistes, n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations improvisées et ludiques est progressivement né le Duo Brady. Situé à l’intersection entre jazz et musique de chambre, il est ouvert à toutes sortes de territoires musicaux (musique indienne, folk, techno acoustique…). Ces mélanges et ces croisements forment autant de Plaines, du titre de leur disque paru en 2020, qui sont portées par un dialogue d’une précision extrême. Comme un couple d’oiseaux, leurs voix volent en volutes, le souffle de l’un devenant celui de l’autre. Le Duo Brady est un voyage à deux violoncelles qui n’en font qu’un.

Michèle Pierre : Axone (mercredi 10 août)

Trois œuvres écrites en 2022. Trois compositrices aux univers complémentaires. L’Axone est l’infiniment petit : un morceau de cellule nerveuse qui nous fait nous mouvoir, nous transforme et nous permet d’évoluer. C’est en suivant ce fil rouge, que Fiona Monbet, Seongmi Kim et Michèle Pierre ont écrit leurs pièces, s’inspirant de femmes imaginaires, un peu sorcières et de leur parcours initiatique vers une forme d’avènement et de puissance où la voix de l’interprète et celle du violoncelle s’entremêlent pour ne former plus qu’un seul et même instrument.

Paul Colomb : Bleue (jeudi 11 août)

« Bleue », sorti en juin 2021, est le premier album du violoncelliste Paul Colomb. Hommage aux musiques qu’il affectionne, mêlant une narration mélodique inspirée du répertoire chambriste aux sonorités berlinoises de la techno et de l’ambiant. Seul sur scène et avec son laptop, il plonge l’auditeur dans un univers de thèmes intemporels, de climats aériens et de fresques rythmiques hypnotiques.

Amandine Robilliard : Bach à la loop (vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 août)

Trois cents ans après leur composition, les suites de Jean-Sébastien Bach représentent toujours un monument architectural inédit dans le répertoire de cet instrument. Avec ce projet, on entre dans les fondations harmoniques de la partition. Grâce à la pédale de Looper, on découvre les harmonies, partie souterraine du chefd’œuvre. Cet incroyable travail de réécriture permet une écoute nouvelle accompagnant l’interprétation, en même temps qu’elle nous emmène sur d’autres terrains de perception.

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 9 août au 14 août :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

