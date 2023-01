Les Rendez-Vous d’Arthur : L’Armée du Chalut Le Havre, 10 mars 2023, Le Havre .

70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

2023-03-10 18:00:00 – 2023-03-10

Le Havre

Seine-Maritime

Pascal Servain, Gaël Rolland, Michel Colleu, Bernard Subert, Sylvie Guiner et Maurice Artus (chant et instruments traditionnels).

Briscards des musiques traditionnelles, sonneurs de festoù-noz et autres bals de matelots, chanteurs de bord, meneurs de chants de guindeau et autres chants à hisser, mais aussi diseurs d’émouvantes complaintes sur les malheurs de la vie en mer ou sur les lointains voyages vers les “Isles”, conteurs de bord, collecteurs et spécialistes des traditions orales des gens de mer…, les “matelots chanteurs” de L’Armée du Chalut, font vivre les chants de bord des baleiniers, morutiers, long-courriers ou matelots de la Royale.

Collecteurs, auteurs de livres et de disques qui font références sur les traditions musicales et notamment celles des gens de mer, ils ont parcouru les ports de la Manche ou de l’Atlantique – en passant par la Guadeloupe et Saint-Pierre et Miquelon ! – à la rencontre des anciens ayant navigué à la voile, des femmes travaillant le poisson ou des marins-pêcheurs des chalutiers d’après-guerre.

Lors de Rendez-Vous d’Arthur exceptionnel, ils vous emmèneront en bordée dans un bouge de port… et vous feront peut-être même travailler en chantant pour mener une manœuvre de bord !

Entrée libre, au Conservatoire A. Honegger (Amphi Woollett).

+33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda

