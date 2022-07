Les Rendez-Vous d’Arthur : Hugo Lippi & Friends, 26 juillet 2022, .

Les Rendez-Vous d’Arthur : Hugo Lippi & Friends



2022-07-26 – 2022-07-31

Les Rendez-Vous d’Arthur : Hugo Lippi (guitare) & Friends : Résidence d’été

Depuis une quinzaine d’année, Hugo Lippi est l’un des guitaristes de jazz européens les plus sollicités. Son quatrième album, « Comfort Zone » (Gaya Musique Productions), enregistré à New York aux côtés de Fred Nardin, Ben Wolfe et Donald Adward connaît un grand succès critique à sa sortie en août 2019, salué notamment par un « coup de cœur » de l’académie Charles Cros. Il s’est produit sur des scènes prestigieuses comme Jazz in Marciac, Montreux Jazz festival, Northsea Jazz Festival, l’Olympia, la Salle Pleyel et tourne aujourd’hui régulièrement en Europe, mais également au Japon, en Afrique et en Scandinavie. Le 27 janvier 2020, il s’est vu décerner par l’Académie du Jazz le prestigieux prix Django Reinhardt (musicien jazz français de l’année 2019)

Hugo n’oublie pas qu’avant d’aller écumer les salles de la légendaire rue des Lombards à Paris, il a débuté l’étude de la guitare à 10 ans … au Havre où il a vécu ! Et c’est aujourd’hui dans un souci de partage et de retour aux sources qu’il répond à l’invitation d’Arthur.

Attention : Hugo sera absent le samedi 30 et le dimanche 31 juillet ! Pour l’occasion, il laissera le soin à ses compagnons de jeu de clore en son nom cette résidence estivale…

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 26 juillet au 31 juillet :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

Les Rendez-Vous d’Arthur : Hugo Lippi (guitare) & Friends : Résidence d’été

Depuis une quinzaine d’année, Hugo Lippi est l’un des guitaristes de jazz européens les plus sollicités. Son quatrième album, « Comfort Zone » (Gaya Musique Productions),…

+33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda/hugo-lippi-friends

Les Rendez-Vous d’Arthur : Hugo Lippi (guitare) & Friends : Résidence d’été

Depuis une quinzaine d’année, Hugo Lippi est l’un des guitaristes de jazz européens les plus sollicités. Son quatrième album, « Comfort Zone » (Gaya Musique Productions), enregistré à New York aux côtés de Fred Nardin, Ben Wolfe et Donald Adward connaît un grand succès critique à sa sortie en août 2019, salué notamment par un « coup de cœur » de l’académie Charles Cros. Il s’est produit sur des scènes prestigieuses comme Jazz in Marciac, Montreux Jazz festival, Northsea Jazz Festival, l’Olympia, la Salle Pleyel et tourne aujourd’hui régulièrement en Europe, mais également au Japon, en Afrique et en Scandinavie. Le 27 janvier 2020, il s’est vu décerner par l’Académie du Jazz le prestigieux prix Django Reinhardt (musicien jazz français de l’année 2019)

Hugo n’oublie pas qu’avant d’aller écumer les salles de la légendaire rue des Lombards à Paris, il a débuté l’étude de la guitare à 10 ans … au Havre où il a vécu ! Et c’est aujourd’hui dans un souci de partage et de retour aux sources qu’il répond à l’invitation d’Arthur.

Attention : Hugo sera absent le samedi 30 et le dimanche 31 juillet ! Pour l’occasion, il laissera le soin à ses compagnons de jeu de clore en son nom cette résidence estivale…

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 26 juillet au 31 juillet :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par