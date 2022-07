Les Rendez-Vous d’Arthur : Annick Cisaruk & David Venitucci, 12 juillet 2022, .

Les Rendez-Vous d’Arthur : Annick Cisaruk & David Venitucci



2022-07-12 – 2022-07-17

Les Rendez-Vous d’Arthur : Annick Cisaruk (textes, voix) & David Venitucci (compositions musicales, accordéon) : Je pense à vous souvent…

« Comme tapi au fond de moi, tout un cortège d’émotions qui a fait naître la nécessité d’écrire. Ecrire l’amour inlassable sujet, écrire l’enfance qui persiste en nous, ceux que nous avons tant aimés, mais aussi les immenses Moaï sur l’île de Rapa Nui dans le lointain pacifique. « Je pense à vous souvent » est notre nouveau récital de chansons, comme un rendez-vous amoureux avec le public, foisonnant des sensations, des émotions, des visages, des paysages qui me traversent depuis toujours. Et ces mots, qui pour la première fois sont les miens, ont trouvé l’univers musical de David Venitucci pour les porter, les magnifier, les accorder dans le souffle de sa musique pour la première fois. » Annick Cisaruk.

Accordéoniste formé à Grenoble, sa ville natale, David Venitucci s’illustre assez vite dans la chanson en devenant dès ses débuts un accompagnateur doublé d’un arrangeur recherché pour la finesse et l’élégance de son jeu. Son univers musical oscille entre musique classique, chanson, musique pour le théâtre et jazz improvisé.

Chanteuse et comédienne, Annick Cisaruk se forme quant à elle au Conservatoire national supérieur d’art dramatique… tout en chantant dans le métro. Elle commence sa carrière théâtrale en 1980 et, à partir de 1995, interprète des poèmes d’Aragon mis en musique par Léo Ferré. De 2000 à aujourd’hui elle publie six albums, en compagnie de l’accordéoniste David Venitucci avec qui elle forme un duo particulièrement recherché.

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 12 juillet au 17 juillet :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

Les Rendez-Vous d’Arthur : Annick Cisaruk (textes, voix) & David Venitucci (compositions musicales, accordéon) : Je pense à vous souvent…

« Comme tapi au fond de moi, tout un cortège d’émotions qui a fait naître la nécessité d’écrire. Ecrire…

+33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda/annick-cisaruk-david-venitucci

Les Rendez-Vous d’Arthur : Annick Cisaruk (textes, voix) & David Venitucci (compositions musicales, accordéon) : Je pense à vous souvent…

« Comme tapi au fond de moi, tout un cortège d’émotions qui a fait naître la nécessité d’écrire. Ecrire l’amour inlassable sujet, écrire l’enfance qui persiste en nous, ceux que nous avons tant aimés, mais aussi les immenses Moaï sur l’île de Rapa Nui dans le lointain pacifique. « Je pense à vous souvent » est notre nouveau récital de chansons, comme un rendez-vous amoureux avec le public, foisonnant des sensations, des émotions, des visages, des paysages qui me traversent depuis toujours. Et ces mots, qui pour la première fois sont les miens, ont trouvé l’univers musical de David Venitucci pour les porter, les magnifier, les accorder dans le souffle de sa musique pour la première fois. » Annick Cisaruk.

Accordéoniste formé à Grenoble, sa ville natale, David Venitucci s’illustre assez vite dans la chanson en devenant dès ses débuts un accompagnateur doublé d’un arrangeur recherché pour la finesse et l’élégance de son jeu. Son univers musical oscille entre musique classique, chanson, musique pour le théâtre et jazz improvisé.

Chanteuse et comédienne, Annick Cisaruk se forme quant à elle au Conservatoire national supérieur d’art dramatique… tout en chantant dans le métro. Elle commence sa carrière théâtrale en 1980 et, à partir de 1995, interprète des poèmes d’Aragon mis en musique par Léo Ferré. De 2000 à aujourd’hui elle publie six albums, en compagnie de l’accordéoniste David Venitucci avec qui elle forme un duo particulièrement recherché.

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 12 juillet au 17 juillet :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par