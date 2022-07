Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz Le Havre, 19 juillet 2022, Le Havre. Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz

Le Havre Seine-Maritime

2022-07-19 – 2022-07-24 Le Havre

Seine-Maritime Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz (voix) et Nathalie Fortin (piano) : Je, Tu, Elle… Auteure, compositrice, interprète, Alissa Wenz raconte une histoire, des histoires, une femme, des femmes. De portraits en confidences, de douleurs en douceurs, elle observe l’intime et le monde avec un regard tour à tour tendre, malicieux, exigeant, rageur, fougueux ou romantique. Accompagnée au piano par Nathalie Fortin, elle nous embarque dans un voyage aussi prometteur que désenchanté, aussi impétueux que réconfortant. Comme Romain Didier l’an passé, elle offrira au public havrais la primeur d’un nouvel album « Je, tu, elle » (sortie le 9 septembre chez EPM). « Poétique, piquante ou un peu nostalgique : on retrouve chez elle un petit quelque chose de Barbara ». Télérama Depuis ses débuts en France, en 1983, la pianiste québécoise Nathalie Fortin dispense le singulier kaléidoscope de son jeu aux chanteurs poètes : Gérard Pierron, Allain Leprest, Francesca Solleville, Gilbert Lafaile… Chez elle, le verbe « accompagner » revêt la plénitude de son sens originel : (l’Humanité) Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 19 juillet au 24 juillet : – Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret) Entrée libre. Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz (voix) et Nathalie Fortin (piano) : Je, Tu, Elle… Auteure, compositrice, interprète, Alissa Wenz raconte une histoire, des histoires, une femme, des femmes. De portraits en confidences, de douleurs en… +33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda/alissa-wenz Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz (voix) et Nathalie Fortin (piano) : Je, Tu, Elle… Auteure, compositrice, interprète, Alissa Wenz raconte une histoire, des histoires, une femme, des femmes. De portraits en confidences, de douleurs en douceurs, elle observe l’intime et le monde avec un regard tour à tour tendre, malicieux, exigeant, rageur, fougueux ou romantique. Accompagnée au piano par Nathalie Fortin, elle nous embarque dans un voyage aussi prometteur que désenchanté, aussi impétueux que réconfortant. Comme Romain Didier l’an passé, elle offrira au public havrais la primeur d’un nouvel album « Je, tu, elle » (sortie le 9 septembre chez EPM). « Poétique, piquante ou un peu nostalgique : on retrouve chez elle un petit quelque chose de Barbara ». Télérama Depuis ses débuts en France, en 1983, la pianiste québécoise Nathalie Fortin dispense le singulier kaléidoscope de son jeu aux chanteurs poètes : Gérard Pierron, Allain Leprest, Francesca Solleville, Gilbert Lafaile… Chez elle, le verbe « accompagner » revêt la plénitude de son sens originel : (l’Humanité) Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 19 juillet au 24 juillet : – Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret) Entrée libre. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz Le Havre 2022-07-19 was last modified: by Les Rendez-Vous d’Arthur : Alissa Wenz Le Havre Le Havre 19 juillet 2022 Le Havre, Seine-Maritime

Le Havre Seine-Maritime