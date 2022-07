Les Rendez-Vous d’Arthur : A Ricuccata, 16 août 2022, .

Les Rendez-Vous d’Arthur : A Ricuccata



2022-08-16 – 2022-08-21

Les Rendez-Vous d’Arthur : A Ricuccata : Chants polyphoniques corses

– François Berlinghi (voix)

– Jean-Luc Ciccoli (voix)

– Michel Bonis (voix)

– David Cros-Piezzoli (voix)

– Jacques Filippi (voix).

Composé de chants profanes et sacrés, le répertoire de l’ensemble est construit sur les structures musicales de la polyphonie traditionnelle corse, le cantu in paghjella. Il comprend tout naturellement des pièces traditionnelles mais aussi des créations contemporaines (Messa sulena à Santu Lisandru et Dante in Paghjella) ainsi que des adaptations de pièces originaires de différentes régions du monde et plus particulièrement du bassin méditerranéen (Mediterradighe).

Ensemble polyphonique corse créé en 1995, A Ricuccata est composé de cinq chanteurs ayant à cœur de transmettre et d’inscrire dans son époque l’héritage musical traditionnel qui lui a été légué. C’est dans cet esprit et essentiellement sous la direction artistique de Francescu Berlinghi, docteur en ethnomusicologie, diplômé d’état pour l’enseignement du chant traditionnel, qu’A Ricuccata a élaboré depuis plus de 20 ans maintenant son répertoire musical. Leur résidence au Conservatoire Honegger illustre l’intérêt porté par l’établissement aux répertoires traditionnels autant qu’il incarne la dimension d’ouverture à l’autre de la plus importante ville portuaire normande.

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 16 août au 21 août :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium (Quartier Caucriauville)

– Mercredi à 18h > LH Port Center (Quartier Saint-François/Notre-Dame)

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville (Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville)

– Vendredi à 18h > Salle Émergence (Quartier Mont-Gaillard)

– Samedi à 15h > Le Tetris (Fort de Tourneville)

– Dimanche à 11h > La maison de l’Été (Quartier Perrey/Perret)

Entrée libre.

+33 2 35 11 33 80 https://www.conservatoire-lehavre.fr/agenda/ricuccata

