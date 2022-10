Hubert Dupont « Smart Grid 5 » les Rendez-Vous d’Ailleurs, 13 novembre 2022, Paris.

Hubert Dupont « Smart Grid 5 » Dimanche 13 novembre, 18h00 les Rendez-Vous d’Ailleurs

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans, enfants de -12 ans).

Smart Grid invite le trombone de Johan Blanc (The Khu… la Fanfare XP…) pour cette poésie singulière et pour de nouveaux débordements.

les Rendez-Vous d’Ailleurs 109 Rue des Haies, 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.ultrabolic.com/smart-grid »}, {« data »: {« author »: « ultrabolic », « cache_age »: 86400, « description »: « Live au Comptoir de Fontenay-sous-Bois le 10 du00e9cembre 2021.nnHubert Dupont : contrebasse nDenis Guivarcu2019h : saxophonenYvan Robilliard : pianonPierre Mangeard : batterienJohan Blanc : trombone », « type »: « video », « title »: « Hubert Dupont Smart Grid 5 – Side A », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MmxjtggnCTY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MmxjtggnCTY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtuNnesPFUAXCJzkb29dJqw », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

https://www.ultrabolic.com/smart-grid https://www.youtube.com/watch?v=MmxjtggnCTY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T18:00:00+01:00

2022-11-13T20:00:00+01:00 Noémie Croizer

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu les Rendez-Vous d'Ailleurs Adresse 109 Rue des Haies, 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Ville Paris lieuville les Rendez-Vous d'Ailleurs Paris Departement Paris

les Rendez-Vous d'Ailleurs Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Hubert Dupont « Smart Grid 5 » les Rendez-Vous d’Ailleurs 2022-11-13 was last modified: by Hubert Dupont « Smart Grid 5 » les Rendez-Vous d’Ailleurs les Rendez-Vous d'Ailleurs 13 novembre 2022 les Rendez-Vous d'Ailleurs Paris Paris

Paris Paris