Les rendez-vous culturels de Saint-Joseph de Cance – Exposition “Un anniversaire en images” Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

Les rendez-vous culturels de Saint-Joseph de Cance – Exposition “Un anniversaire en images” Annonay, 19 mars 2022, Annonay. Les rendez-vous culturels de Saint-Joseph de Cance – Exposition “Un anniversaire en images” Place Chanoine-Joseph-Thibon Eglise Saint-Joseph de Cance Annonay

2022-03-19 – 2022-03-19 Place Chanoine-Joseph-Thibon Eglise Saint-Joseph de Cance

Annonay Ardêche Annonay Exposition de photos prises à l’occasion des festivités marquant les 150 ans de la pose de la première pierre de l’église Saint-Joseph d’Annonay en 2020 par Jean-Jacques Dard. paroisse.glongueville@orange.fr +33 9 62 31 48 71 Place Chanoine-Joseph-Thibon Eglise Saint-Joseph de Cance Annonay

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Détails Catégories d’évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu Annonay Adresse Place Chanoine-Joseph-Thibon Eglise Saint-Joseph de Cance Ville Annonay lieuville Place Chanoine-Joseph-Thibon Eglise Saint-Joseph de Cance Annonay Departement Ardêche

Annonay Annonay Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annonay/

Les rendez-vous culturels de Saint-Joseph de Cance – Exposition “Un anniversaire en images” Annonay 2022-03-19 was last modified: by Les rendez-vous culturels de Saint-Joseph de Cance – Exposition “Un anniversaire en images” Annonay Annonay 19 mars 2022 Annonay Ardèche

Annonay Ardêche