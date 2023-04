Les rendez-vous culture

2023-03-17 – 2023-03-17 . Lecture, BD, cinéma, musique, venez nous parler de vos coups de cœur ou bien profitez de ceux des bibliothécaires à l’occasion d’un moment convivial. Nous vous présenterons comme à l’accoutumée les livres, CD, DVD, BD, etc. que nous avons reçus récemment. Vous avez la possibilité de participer également en nous présentant vos coups de coeur. +33 3 44 41 83 75 http://bibliotheques.compiegne.fr/ © Pixabay dernière mise à jour : 2023-03-30 par

