Les rendez-vous contes et lectures de Noël Santeau Santeau Santeau Catégories d’évènement: Loiret

Santeau

Les rendez-vous contes et lectures de Noël Santeau, 28 décembre 2022, Santeau Santeau. Les rendez-vous contes et lectures de Noël 1 Place de la Mairie Santeau Loiret

2022-12-28 10:00:00 – 2022-12-28 11:00:00 Santeau

Loiret Santeau La bibliothèque de Santeau organise des rendez-vous contes et lectures de noël pour les tout-petits. Vous aurez la possibilité d’emprunter des contes et livres musicaux. +33 2 38 39 85 84 ©Bibliothèque de Santeau

Santeau

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Santeau Autres Lieu Santeau Adresse 1 Place de la Mairie Santeau Loiret Ville Santeau Santeau lieuville Santeau Departement Loiret

Santeau Santeau Santeau Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santeau-santeau/

Les rendez-vous contes et lectures de Noël Santeau 2022-12-28 was last modified: by Les rendez-vous contes et lectures de Noël Santeau Santeau 28 décembre 2022 1 Place de la Mairie Santeau Loiret Santeau Loiret Loiret Santeau

Santeau Santeau Loiret