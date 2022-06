Les Rendez-Vous Cinémondes Berck, 29 juin 2022, Berck.

Les Rendez-Vous Cinémondes

Place du 18 juin Berck

2022-06-29 – 2022-06-29

Place du 18 juin Berck Pas-de-Calais

Berck En prélude à la 18e édition de Cinémondes, le festival international du film indépendant de Berck-sur-Mer qui se déroulera du 7 au 12 octobre 2022, le Cinos vous invite à venir découvrir un film documentaire malgache inédit en salle :

MERCREDI 29 JUIN à 20H30 au Cinéma Cinos à Berck-sur-Mer :

« AZA KIVY, ÉTOILE DU MATIN », un film de Nantenaina Lova

« Ils veulent nous déterrer, ils veulent vous spolier, vous affamer, vous assoiffer, vous empoisonner… soyez courageux, on combat à vos côtés ! », voici les mots que les ancêtres du peuple de la mer pourraient adresser à Edmond et à tous ceux qui luttent contre l’installation d’une gigantesque exploitation minière dans cette région du Sud-Ouest de Madagascar. La pêche, c’est la vie d’Edmond, la vie de tous les Vezo. Au nom du « développement », les chalutiers pillent « leur » mer, et ce projet minier australien est une nouvelle malédiction. Pour garder courage, Edmond a baptisé sa pirogue : « Aza Kivy » (« N’abandonnons pas »).

Bande Annonce https://youtu.be/P_YQx2d5mNI La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur.

Billets à réserver en ligne (inscriptions nominatives) : https://forms.gle/MyohqfWcMGhHei8P6

Tarif Cinémondes : 5 € la place • Tarif réduit : 2,5 € la place (moins de 18 ans, familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi).

+33 3 61 85 05 00 http://www.cinos.fr/

En prélude à la 18e édition de Cinémondes, le festival international du film indépendant de Berck-sur-Mer qui se déroulera du 7 au 12 octobre 2022, le Cinos vous invite à venir découvrir un film documentaire malgache inédit en salle :

MERCREDI 29 JUIN à 20H30 au Cinéma Cinos à Berck-sur-Mer :

« AZA KIVY, ÉTOILE DU MATIN », un film de Nantenaina Lova

« Ils veulent nous déterrer, ils veulent vous spolier, vous affamer, vous assoiffer, vous empoisonner… soyez courageux, on combat à vos côtés ! », voici les mots que les ancêtres du peuple de la mer pourraient adresser à Edmond et à tous ceux qui luttent contre l’installation d’une gigantesque exploitation minière dans cette région du Sud-Ouest de Madagascar. La pêche, c’est la vie d’Edmond, la vie de tous les Vezo. Au nom du « développement », les chalutiers pillent « leur » mer, et ce projet minier australien est une nouvelle malédiction. Pour garder courage, Edmond a baptisé sa pirogue : « Aza Kivy » (« N’abandonnons pas »).

Bande Annonce https://youtu.be/P_YQx2d5mNI La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur.

Billets à réserver en ligne (inscriptions nominatives) : https://forms.gle/MyohqfWcMGhHei8P6

Tarif Cinémondes : 5 € la place • Tarif réduit : 2,5 € la place (moins de 18 ans, familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi).

Place du 18 juin Berck

dernière mise à jour : 2022-06-22 par