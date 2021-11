Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Les Rendez-vous cinéma – Blow-up Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Les Rendez-vous cinéma – Blow-up Chambéry, 27 novembre 2021, Chambéry. Les Rendez-vous cinéma – Blow-up Place du Palais de Justice Musée des Beaux Arts Chambéry

2021-11-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-27 Place du Palais de Justice Musée des Beaux Arts

Chambéry Savoie EUR 1 visite + une séance de cinéma ! publics.musees@mairie-chambery.fr +33 4 79 68 58 45 https://www.chambery.fr/musees Place du Palais de Justice Musée des Beaux Arts Chambéry

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Place du Palais de Justice Musée des Beaux Arts Ville Chambéry lieuville Place du Palais de Justice Musée des Beaux Arts Chambéry