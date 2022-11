Les rendez-vous ciné « Art & Essai »

2022-12-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-27 Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur. Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier. Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h. Au programme : >> Mardi 27 décembre : « Les bonnes étoiles »

Drame de Hirokazu Kore-eda – Corée du Sud

Durée 2 h 09

Version originale sous-titrée en français.

Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. Tarif unique pour toutes les séances : 6 € dernière mise à jour : 2022-11-24 par

