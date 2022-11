Les rendez-vous ciné « Art & Essai »

2022-12-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-12 Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur. Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier. Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h. Séance spéciale ce lundi 12 décembre 2022 avec au programme du ciné-débat : >> « Ailleurs, partout »

Documentaire d’Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter (2021)

Durée : 1 h 03 organisé en partenariat avec Réseau Éducation Sans Frontière Hautes-Pyrénées. Un jeune homme dans une chambre, quelque part en Angleterre. Sur l’écran d’un ordinateur, des images des quatre coins du monde. On traverse les frontières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage nous parvient par bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques, l’interrogatoire d’un office d’immigration. C’est le voyage de Shahin, un jeune Iranien qui fuit seul son pays. Tarif unique pour toutes les séances : 6 € cinema@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 37 69 dernière mise à jour : 2022-11-24 par

